Прокуратура обратилась к рязанскому минтрансу с новой порцией исков

19 Сент. 11:28 2018-09-19T11:28:54+03:00

Они касаются освещения, качества дорожного покрытия и небезопасного перехода в Старожиловском районе

Изменить размер текста: A A

Прокуратура обратилась с четырьмя исками к областному минтрансу из-за нарушений при содержании автомобильных дорог в Старожиловском районе. В частности, они касаются освещения и качества покрытия.

- При обследовании совместно с сотрудниками Госавтоинспекции выявлено наличие просадок, выбоин и иных повреждений дорожного полотна, а также отсутствие искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, на участке дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» рядом с образовательным учреждением выявили небезопасный пешеходный переход. Там, где постоянно пересекают дорогу дети, отсутствуют предупреждающие дорожные знаки и пешеходное ограждение. Проверяющие также считают, что в этом месте должен быть установлен мигающий светофор.