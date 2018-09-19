2018-09-19T10:59:40+03:00
Происшествия

В ДТП в Волгоградской области погибла 7-летняя рязанка

Вылетевшим с дороги Chevrolet Lanos управлял 35-летний житель нашего города
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 34.мвд.рфФото: 34.мвд.рф
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18 сентября в Волгоградской области Chevrolet Lanos выехал на встречку, врезался в ограждение и вылетел с дороги. Как сообщает V1.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на месте ДТП погибла 7-летняя девочка из Рязани.

- 35-летний водитель (по информации местных СМИ, тоже рязанец – Ред.) с травмами доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба полиции региона.

Уточняется, что инцидент произошел в 17.40 в районе хутора Лобакин.

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