В ДТП в Волгоградской области погибла 7-летняя рязанка
Вылетевшим с дороги Chevrolet Lanos управлял 35-летний житель нашего города
Фото: 34.мвд.рф
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18 сентября в Волгоградской области Chevrolet Lanos выехал на встречку, врезался в ограждение и вылетел с дороги. Как сообщает V1.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на месте ДТП погибла 7-летняя девочка из Рязани.
- 35-летний водитель (по информации местных СМИ, тоже рязанец – Ред.) с травмами доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба полиции региона.
Уточняется, что инцидент произошел в 17.40 в районе хутора Лобакин.