Рязанский губернатор высказался об откатах при госзакупках
На заседании антикоррупционной комиссии 18 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался об откатах при госзакупках. По его словам, коррупционные риски в этой сфере – «ни для кого не секрет»:
- Схема многим известна: необоснованное приобретение тех или иных товаров, искусственно завышенные цены, контракты, заключенные вне конкурса с единственным поставщиком. Считаю, что такие вещи должным пресекаться со всей строгостью закона, - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.
Также Любимов отметил, что проблема не теряет актуальности, а потому необходимо усиливать контроль над сферой закупок, и на это специально выделяются бюджетные средства.
Затронул губернатор и ситуации, связанные с конфликтом интересов. Он считает, что чиновники «из-за слабой правовой грамотности» порой «не видят опасности, не осознают последствий своей беспечности или беспринципности». Поэтому Любимов поручил наладить правовое просвещение должностных лиц.