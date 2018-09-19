Рязанский губернатор высказался об откатах при госзакупках

19 Сент. 10:32 2018-09-19T10:45:09+03:00

На контроль в этой сфере специально выделяются бюджетные средства

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На заседании антикоррупционной комиссии 18 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался об откатах при госзакупках. По его словам, коррупционные риски в этой сфере – «ни для кого не секрет»:

- Схема многим известна: необоснованное приобретение тех или иных товаров, искусственно завышенные цены, контракты, заключенные вне конкурса с единственным поставщиком. Считаю, что такие вещи должным пресекаться со всей строгостью закона, - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Также Любимов отметил, что проблема не теряет актуальности, а потому необходимо усиливать контроль над сферой закупок, и на это специально выделяются бюджетные средства.

Затронул губернатор и ситуации, связанные с конфликтом интересов. Он считает, что чиновники «из-за слабой правовой грамотности» порой «не видят опасности, не осознают последствий своей беспечности или беспринципности». Поэтому Любимов поручил наладить правовое просвещение должностных лиц.