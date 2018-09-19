В Рязанской области дочь взыскала с виновника ДТП 300 тысяч за смерть отца
Приставы взыскали в пользу жительницы Кадома 300 тысяч рублей с человека, из-за которого погиб ее отец. Виновник ДТП не торопился исполнять решение суда, которые удовлетворил иск о компенсации морального вреда.
- Пристав-исполнитель наложил запрет регистрационных действий на автомобиль. Должник осознал, что без погашения долга транспортное средство нельзя будет переоформить и немедленно погасил задолженность, - сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.
Отмечается, что водитель отвечал по гражданскому делу перед дочерью пешехода, которого сбил по собственной вине, нарушив ПДД. Пострадавшего с множеством травм госпитализировали в местную больницу, затем доставили в Рязань, но спасти его не удалось.
Женщине было тяжело пережить потерю отца, долгое время она была в депрессии, и потому решила обратиться в суд.