Рязанцев попросили помочь найти пропавшую 16-летнюю девушку

18 Сент. 20:24 2018-09-18T20:25:21+03:00

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Рязанцев просят помочь в поисках попавшей девушки из Нижнего Новгорода Ориентировка на нее опубликована в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что 16-летняя Александра Кузнецова вышла из дома 13 августа 2018 года, и с тех пор не выходила на связь. По данным волонтеров, она может находиться в любом регионе, в том числе и в Рязанской области.

Приметы пропавшей: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые. В день исчезновения девушка была одета в темно-синие джинсы и синюю джинсовую куртку, обута в черные балетки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят связаться по телефону горячей линии: 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112.