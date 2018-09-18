В Рязанской области подорожали яйца и подешевел картофель

18 Сент. 19:06 2018-09-18T20:07:13+03:00

Ниже всего опустилась цена на морковь

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе, с 11 по 17 сентября, в Рязанской области выросли цены на куриное яйцо и пшено. О ситуации на потребительском рынке сообщили в региональном министерстве промышленности и экономического развития.

Немного подешевели сезонные продукты: на 5,1% упала в цене морковь, репчатый лук и яблоки - на 3,2%, картофель - на 2,3%. Незначительно, на 0,1%, снизилась стоимость сахара-песка.

Незначительно выросла или осталась на прежнем уровне цена на следующие продукты: белокочанная капуста, подсолнечное масло, мороженная рыба, куриное мясо, свинина, баранина, говядина, чай, соль, пшеничная мука, рис, хлеб, гречка, сливочное масло, молоко, вермишель.