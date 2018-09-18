Рязанские коммунальщики установили на улице арт-объект

18 Сент. 17:52 2018-09-18T17:53:24+03:00

При создании конструкции мастера использовали привычные им материалы

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В райцентре Сасово появился новый арт-объект, сообщает издательство «Пресса». Две клумбы в виде заварочного чайника и чашки установили на пересечении Проспекта Молодцова и улицы Деповской.

Создали арт-объект местные коммунальщики, которые использовали привычное им оборудование – ручки и носик изделий соорудили из пластиковых канализационных труб. А вот художественную роспись в сине-белых тонах выполнили уже местные художники.

Кстати, это третий объект, который создали для Сасова местные коммунальщики.