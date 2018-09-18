2018-09-18T17:53:24+03:00
Общество

Рязанские коммунальщики установили на улице арт-объект

При создании конструкции мастера использовали привычные им материалы
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: издательство «Пресса»Фото: издательство «Пресса»
Изменить размер текста:

В райцентре Сасово появился новый арт-объект, сообщает издательство «Пресса». Две клумбы в виде заварочного чайника и чашки установили на пересечении Проспекта Молодцова и улицы Деповской.

Создали арт-объект местные коммунальщики, которые использовали привычное им оборудование – ручки и носик изделий соорудили из пластиковых канализационных труб. А вот художественную роспись в сине-белых тонах выполнили уже местные художники.

Кстати, это третий объект, который создали для Сасова местные коммунальщики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24