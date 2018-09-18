Рязанские коммунальщики установили на улице арт-объект
При создании конструкции мастера использовали привычные им материалы
Фото: издательство «Пресса»
Изменить размер текста:
В райцентре Сасово появился новый арт-объект, сообщает издательство «Пресса». Две клумбы в виде заварочного чайника и чашки установили на пересечении Проспекта Молодцова и улицы Деповской.
Создали арт-объект местные коммунальщики, которые использовали привычное им оборудование – ручки и носик изделий соорудили из пластиковых канализационных труб. А вот художественную роспись в сине-белых тонах выполнили уже местные художники.
Кстати, это третий объект, который создали для Сасова местные коммунальщики.