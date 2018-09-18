До конца сентября рязанцы могут купить новостройку в «Trade in» со скидкой
Программа Trade in от АН «Зеленый сад» - это возможность приобрести квартиру мечты в новостройке взамен своего жилья. Суть механизма проста. Вам достаточно прийти в офис агентства недвижимости, выбрать понравившуюся квартиру и предоставить документы на недвижимость, которую вы хотите обменять. Все правовые вопросы и расходы на них компания берет на себя!
Основные преимущества программы «Trade in» в компании «Зеленый сад»:
- оценка жилья и сопровождение сделок в рамках программы «Trade in» абсолютно бесплатно для клиентов компании;
- в программе участвуют квартиры не только в Рязани, но и в районах области;
- все участники программы получают специальные условия на приобретение новой квартиры: скидка, чистовая отделка в подарок, участие в проводимых розыгрышах;
- заключение сделки по выбранной квартире с фиксацией согласованных условий, не дожидаясь реализации имеющегося жилья клиента;
- организация бесплатного переезда в новую квартиру;
- возможность проживания в собственной квартире до переезда в новую;
- возможность воспользоваться, беспроцентной рассрочкой, ипотекой с господдержкой и дополнительной субсидией для доплаты разницы стоимости выбранного жилья.
И вот замечательная новость - до конца сентября в агентстве недвижимости «Зеленый сад» действует скидка 7% для участников программы «Trade in».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
За последний квартал 2018 года с помощью программы «Trade in» в ГК «Зеленый сад» свои жилищные условия улучшили 82 семьи. Из них: 96% cдали в «Trade in» квартиры вторичного фонда, 4% — ранее приобретенное жилье в новостройках на стадии строительства.
Наиболее популярные комплексы компании «Зеленый сад», выбранные клиентами компании для обмена своего жилья:
— ЖК «Еврокласс», ул. Быстрецкая — 57% участников;
— элитный комплекс апартаментов «Green Park Солотча» — 23%;
— ЖК «Грандкомфорт», ул. Васильевская — 13%;
— ЖК «Евросити», Окский проезд — 7%;
Среди основных причин решения обменять квартиру по программе «Trade in» клиенты компании «Зеленый сад» называют возможности:
— переехать в более просторную квартиру современной планировки;
— получить квартиру с индивидуальным отоплением, экономить на коммунальных платежах и создавать микроклимат в квартире по своему усмотрению;
— поселиться в экологически чистом районе и доме из экологичных материалов;
— жить среди соседей равного социального статуса;
— обслуживаться в хорошей управляющей компании;
— обменять падающую в цене квартиру вторичного фонда на высоколиквидное современное жилье.
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