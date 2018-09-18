В рязанском райцентре уснувшего за рулем водителя осудили за серьезное ДТП
Несколько человек получили травмы, в том числе тяжелые
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В Скопине осудили виновника ДТП с тяжелыми последствиями, которое случилось в сентябре 2017 года. Разогнавшись быстрее 90 км/ч на трассе «Каспий», он задремал и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.
- Произошло столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. Пассажиры обоих транспортных средств (по два человека в каждом из них - Ред.) получили травмы, в том числе относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, - сообщает пресс-служба районного суда.
Нарушителя наказали 6 месяцами ограничения свободы, то есть изолировать его от общества не стали.