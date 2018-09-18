В Рязанской области планируют выделить 20 миллионов рублей для пожилых и инвалидов

18 Сент. 15:15 2018-09-18T15:15:56+03:00

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В этом году в Рязанской области планируют направить около 20 миллионов рублей дополнительно на поддержку пожилых людей и инвалидов. Соответствующий проект предложил рязанский министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец на заседании регионального правительства 18 сентября.

Согласно документу, финансирование областной программы «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы» планируют увеличить на 19,8 млн рублей. Эти средства направят на реализацию в регионе пилотного федерального проекта по улучшению жизни престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о создании системы долговременного ухода за этими категориями населения, условий для их активного долголетия и в целом повышения качества их жизни.