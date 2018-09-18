В рязанском селе убили аистенка, родители которого гнездятся здесь уже много лет

18 Сент. 15:01 2018-09-18T15:24:34+03:00

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С 1996 года на водонапорной башне около шацкого села Лесное Ялтуново гнездятся аисты, сообщает издательство «Пресса». Минувшей весной они снова прилетели в наши края и отложили яйца, однако улететь вместе со всем выводком птицам не удалось.

– В конце лета аисты собрались в дальнюю дорогу, – рассказал Виктор Кириллов, живущий рядом с башней. – Но если обычно, сделав несколько кругов, они с громким прощальным криком отправляются в путь, то в этот раз вели себя по-другому… То взмывали ввысь, то спускались прямо к земле.

Мужчина знал, что в этот прилет у пары появилось четверо птенцов, но в небе кружились только пять аистов. Виктор отправился к месту, к которому они все время спускались.

– В траве лежал подросший птенец. Одной ноги у него не было. Он тихо умирал…

Кстати, несколько лет назад одну птицу здесь тоже подстрелили. Кто это сделал, сельчане узнали и провели «разъяснительную работу».

А вот в Захаровском районе минувшей весной разговорами не ограничились: после отстрела белого аиста здесь возбудили уголовное дело по статье «незаконная охота».

Напомним, что в Рязанской области гнездится всего пять пар аистов.