За кражу через незакрытое стекло машины двум рязанцам грозит до 5 лет тюрьмы

18 Сент. 13:47 2018-09-18T13:47:36+03:00

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23-летнего и 25-летнего рязанцев подозревают в ночной краже из припаркованной на улице Советской Армии машины. Добычей похитителей стали портмоне с документами, электронасос и сумка с набором автомобилиста, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

24-летний рязанец рассказал полиции, что ночью из его машины, припаркованной у дома, пропали ценные вещи. Оказалось, невнимательный автовладелец забыл до конца закрыть стекло, и этим притянул похитителей.

Криминалисты вычислили причастных к преступлению двух приятелей. Накануне вечером нарушители выпивали во дворе и увидели припаркованный рядом автомобиль с открытым стеклом. Через эту лазейку они и забрали ценности. Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы – такое наказание предусматривает часть 2 статьи 158 УК РФ.