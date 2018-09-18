Рязанка сняла с карты своего гостя 145 тысяч рублей

18 Сент. 13:57 2018-09-18T14:14:16+03:00

Женщина на несколько дней приютила у себя пожилого мужчину и воспользовалась его доверчивостью

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Полицейские раскрыли кражу денег с карты жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, приехавшего на несколько дней в Александро-Невский район. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что с его банковской карты пропали 145 тысяч рублей.

Пенсионер приехал, чтобы навестить могилы родителей. После посещения кладбища встал вопрос поиска ночлега, но решился он на удивление быстро - случайная знакомая пригласила мужчину остановиться в ее доме.

Знакомство решили отметить застольем, которое затянулось на несколько дней. Протрезвев, пенсионер обнаружил, что с его счета пропали все сбережения и обратился в полицию.

Правоохранители опросили всех участников застолья, а также отсмотрели записи с камер видеонаблюдения ближайших банкоматов. На них они и увидели гостеприимную хозяйку снимающую деньги. Выяснилось, что она подсмотрела pin-код, пока пенсионер расплачивался за спиртное, а когда он заснул, незаметно вытащила карту и обналичила ее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».