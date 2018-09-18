Кинотеатр «Люксор» приглашает на премьеру мультфильма «Руби и повелитель воды»

18 Сент. 13:38 2018-09-18T13:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

29 сентября в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз» состоится премьера семейного анимационного фильма «Руби и повелитель воды», старт проката которого намечен на 27 число. Продолжительность приключенческого мультфильма – 1 час 16 минут.

– Божья коровка по имени Руби живет в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают, во что бы то ни стало, отправиться в путешествие в загадочную страну – Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. В опасном и увлекательном путешествии нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И все это ради мечты! – так авторы описывают свою картину.

Премьера назначена на 14.00, однако перед ней гостей «Люксора» ждет развлекательная программа – представление для детей и их родителей начнется в 13.00.

.

На правах рекламы.