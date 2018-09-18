Рязанский суд поставил точку в деле об убийстве топором на 2-м Коломенском проезде

18 Сент. 13:25 2018-09-18T13:26:05+03:00

Преступника отправили в колонию строгого режима на 17 лет

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Рязанский суд огласил приговор фигуранту громкого дела об убийстве двух мужчин в частном доме на 2-м Коломенском проезде в Рязани.

Следователи Московского МСО города Рязань СКР по Рязанской области установили, что в августе 2017 года житель Рыбновского района распивал спиртное вместе со своим знакомым (мужчиной 1986 года рождения) в частном доме. Как это часто бывает в таких ситуациях – произошла ссора. Во время конфликта гость нанес хозяину дома несколько ударов топором, в том числе по голове. От полученных травм тот скончался.

В это время в спальне по соседству находился отчим погибшего. Понимая, что мужчина является свидетелем расправы, буйный гость убил топором и его. Орудие преступления он выбросил в выгребную яму.

Тела отчима и пасынка обнаружила соседка 24 августа 2017 года. Через несколько дней был установлен и задержан подозреваемый.

Суд приговорил убийцу к 17 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.