«Рязаньгоргаз» подготовил более 300 исков о принудительной установке счетчиков

18 Сент. 13:05 2018-09-18T13:10:05+03:00

До этого жильцов неоднократно предупреждали в письменной форме

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Рязанские газовики направили собственникам жилья более 300 копий подготовленных исковых заявлений по поводу принудительной установки счетчиков.

Письма адресованы абонентам, которые в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности… » до 1 января 2019 года обязаны оснастить свое жилье приборами учета газа. Это обязанность возлагается на тех пользователей, жилища которых отапливаются с применением газоиспользующего оборудования и при этом объем потребляемого газа превышает 2 кубометра в месяц.

Компания «Рязаньгоргаз» неоднократно в письменной форме информировала каждого собственника жилого помещения, подлежащего оборудованию прибором учета газа, о необходимости установки счетчика, были организованы обходы домов, собственники которых до сих пор не исполнили требования закона.

В настоящее время активно работают выездные бригады, которые проводят с потребителями разъяснительные беседы, дают консультации по монтажу приборов учета газа и готовы на месте принять заявку на установку газового счетчика.

– В случае потребления более двух кубометров газа и отоплении газовым прибором отказ собственников жилья от установки приборов учета газа законодательно не предусмотрен, - пояснил заместитель генерального директора - главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

В исках АО «Рязаньгоргаз» просит суд обязать недобросовестных потребителей установить и ввести в эксплуатацию индивидуальный прибор учета газа, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, предоставить доступ работникам компании «Рязаньгоргаз» к месту установки прибора учета, а также взыскать с собственника жилья понесенные газораспределительной организацией расходы.

НАША СПРАВКА

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз».

«Рязаньгоргаз» – газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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