В центре Рязани произошла крупная авария на электросети

18 Сент. 12:40 2018-09-18T12:40:39+03:00

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Во вторник, 18 сентября, в центре Рязани произошла серьезная авария на электросети. В результате высоковольтного отключения обесточенными остались несколько улиц, от Ленина до Электрозаводской.

На несколько часов жители десятков домов остались не только без света, но и без воды. Временно перестали работать некоторые светофоры, в том числе на площади Театральной. Без света остались и магазины, расположенные в зоне отключения электричества.

Как сообщил «КП» дежурный диспетчер, над устранением аварии уже работают, и в течение двух часов (к 14.30) электроснабжение пообещали восстановить.