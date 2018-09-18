В полиции прокомментировали серьезное ДТП, произошедшее в понедельник в Рязани

18 Сент. 12:37 2018-09-18T12:51:29+03:00

В аварии пострадал один человек

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в понедельник, 17 сентября, на улице Новой в Рязани произошло ДТП, в результате которого перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser.

В ГИБДД сообщили, что авария случилась примерно в 15.30. Автомобиль Volkswagen Polo двигался в сторону Касимовского шоссе и поворачивал налево. Внедорожник двигался в попутном направлении.

По всей видимости, 30-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал по встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, а 41-летний водитель Volkswagen Polo просто не ожидал, что слева может оказаться другой автомобиль.

После удара Volkswagen отбросило в столб, а внедорожник перевернулся. Водитель первого автомобиля получил травмы.

Обстоятельства ДТП уточняются.