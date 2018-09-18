2018-09-18T13:02:46+03:00
Общество

Рязанская область на 2 дня стала центром волонтерского движения

В регионе стартовал форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов
Константин МОГИЛИН
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Николай Любимов с удовольствием с фотографировался с активистами добровольческого движения.Николай Любимов с удовольствием с фотографировался с активистами добровольческого движения.Фото: Константин МОГИЛИН
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18 сентября в гостинице «Амакс» открылся окружной форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который продлится два дня. На него прибыли около 400 волонтеров из 29 регионов страны. На различных площадках форума пройдут стратегическая сессия, мастер-классы, интерактивные игры и увлекательные дискуссии.

Открытие посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Приветствуя его участников глава региона отметил, что добровольчество - это, прежде всего, состояние души:

- Это не просто какое-то сиюминутное стремление, а действительно доброта и любовь. И именно поэтому вы являетесь очень надежными партнерами государства и большими друзьями общества. Это занятие позволяет и вам становиться намного лучше, становиться другими.

В первый день форума его участники обсудят развитие нестандартного и отраслевого добровольчества, вовлечение в волонтерство старшего поколения и действия, необходимые для популяризации этой деятельности после окончания Года добровольца в России.

Началась работа форума с стратегической сессии. Фото: Константин МОГИЛИН

Началась работа форума с стратегической сессии.Фото: Константин МОГИЛИН

Перед началом мероприятия Николай Любимов осмотрел экспонаты установленные в фойе гостиницы. Фото: Константин МОГИЛИН

Перед началом мероприятия Николай Любимов осмотрел экспонаты установленные в фойе гостиницы.Фото: Константин МОГИЛИН

Многие участники форума фотографировались с фигурами известных рязанцев. Фото: Константин МОГИЛИН

Многие участники форума фотографировались с фигурами известных рязанцев.Фото: Константин МОГИЛИН

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