На пешеходном переходе в Рязани сбили подростка

18 Сент. 11:33 2018-09-18T11:35:01+03:00

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В понедельник, 17 сентября, около трех часов дня на улице Есенина в Рязани произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, 14-летний юноша пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент его сбил автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 28-летний молодой человек.

Пешеход получил ушибы.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. Также зарегистрировано 21 происшествие с причинением материального ущерба автолюбителям. Задержаны шесть нетрезвых водителей.