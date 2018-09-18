Цивилизованный подход: обруганная соседкой рязанка обратилась в прокуратуру

18 Сент. 11:24 2018-09-18T11:24:26+03:00

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Прокуратура Старожиловского района провела проверку по обращению жительницы райцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа. 3 июня ее оскорбила пьяная соседка, и, не желая терпеть подобное обращение, женщина пошла в прокуратуру.

– На почве личных неприязненных отношений, используя циничную и противоречащую нравственным нормам форму унизительного обращения, высказывала в адрес заявительницы слова оскорбительного характера в неприличной форме в присутствии свидетелей, – говорится в материалах прокурорской проверки .

В итоге возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Мировой судья назначил скандальной жительнице Старожилова штраф в 1 000 рублей.