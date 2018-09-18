2018-09-18T11:04:46+03:00
Происшествия

Рязанцы угнали автомобиль, чтобы покататься, а затем его сожгли

Прокуратура предъявила обвинение поджигателю, полиция ведет дело угонщика
Роман ДОРОФЕЕВ
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Прокуратура Рязанского района предъявила обвинение 20-летнему молодому человеку, который обвиняется в поджоге автомобиля ВАЗ-2114.

Установлено, что вечером 7 июля этого года компания из трех парней и одной девушки каталась по Рязанскому району на автомобиле Lada четырнадцатой модели. Водитель сообщил товарищам, что угнал транспортное средство в селе Кораблино. Неподалеку от деревни Юрасово автомобиль налетел на препятствие и получил серьезные повреждения. За рулем в этот момент находился не угонщик, а его 20-летний приятель. Последний решил избавиться от улики и поджог автомобиль.

Теперь поджигателю грозит серьезное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Угонщик тоже не уйдет от ответственности. По факту угона полицейскими Рязанского района возбуждено уголовное дело.

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