В Рязани запланировали три общегородских субботника

18 Сент. 10:46 2018-09-18T10:47:15+03:00

Они, если не помешает погода, пройдут 29 сентября, 13 и 27 октября

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В Рязани дан старт месячнику по благоустройству областного центра. Власти запланировали три общегородских субботника, которые, если не помешает погода, пройдут 29 сентября, 13 и 27 октября.

- К участию приглашаются предприятия и учреждения различных форм собственности, органы государственной власти, лечебные и образовательные учреждения, общественные организации, а также все желающие граждане, - пишет пресс-служба администрации города.

Чиновники сами определят места, где предстоит навести порядок, и сообщат о них заблаговременно. В рамках месячника - не только во время субботников - будет убирать и благоустраивать улицы, дворы, парки скверы и другие общественные территории. Кроме того, намечаются ликвидация стихийных свалок, спил сухих деревьев, подготовка фонтанов к зиме и другие мероприятия.