На трассе в Рязанской области мотоциклист врезался в лося

18 Сент. 10:16 2018-09-18T10:48:25+03:00

Водитель обращался за медицинской помощью, а его пассажир не пострадал

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17 сентября в 19 часов на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Рязанской области мотоциклист, ехавший на высокой скорости, сбил лося. Животное выбежало на дорогу примерно за 800 метров от поворота на деревню Тюрвищи при движении в сторону столицы.

- Водитель мотоцикла Honda получил телесные повреждения и обращался в Клепиковскую районную больницу, - сообщает издательство «Пресса».

Также на спортбайке был пассажир, который, к счастью, не пострадал.