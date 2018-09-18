2018-09-18T10:48:25+03:00
Происшествия

На трассе в Рязанской области мотоциклист врезался в лося

Водитель обращался за медицинской помощью, а его пассажир не пострадал
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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17 сентября в 19 часов на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Рязанской области мотоциклист, ехавший на высокой скорости, сбил лося. Животное выбежало на дорогу примерно за 800 метров от поворота на деревню Тюрвищи при движении в сторону столицы.

- Водитель мотоцикла Honda получил телесные повреждения и обращался в Клепиковскую районную больницу, - сообщает издательство «Пресса».

Также на спортбайке был пассажир, который, к счастью, не пострадал.

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