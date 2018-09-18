На трассе в Рязанской области мотоциклист врезался в лося
Водитель обращался за медицинской помощью, а его пассажир не пострадал
Фото: ryazpressa.ru
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17 сентября в 19 часов на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Рязанской области мотоциклист, ехавший на высокой скорости, сбил лося. Животное выбежало на дорогу примерно за 800 метров от поворота на деревню Тюрвищи при движении в сторону столицы.
- Водитель мотоцикла Honda получил телесные повреждения и обращался в Клепиковскую районную больницу, - сообщает издательство «Пресса».
Также на спортбайке был пассажир, который, к счастью, не пострадал.