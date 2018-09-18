Рязанцев приглашают подтянуться за страну

18 Сент. 09:27 2018-09-18T09:27:22+03:00

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В ближайшую субботу, 22 сентября, в Рязани состоится спортивно-патриотическая акция «Подтянемся за нашу великую страну», которая традиционно проходит в рамках Всемирного дня подтягиваний, сообщает пресс-служба горадминистрации.

К участию в состязании приглашаются все желающие – любого возраста, пола и уровня подготовки. Главное, чтобы у человека не было медицинских противопоказаний.

– Каждое правильное подтягивание будет фиксироваться и пойдет в личный зачет участнику, общий зачет учреждению, городу, стране. Может быть несколько официальных попыток, результаты которых суммируются, – говорится в сообщении управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани.

В этом году рязанцы будут подтягиваться на площадке для воркаута в Центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке – с 10.00 до 18.00.

Победителей в личных номинациях наградят медалями и грамотами за 1-3 место, лидерам в командных номинациях вручат кубки и грамоты.