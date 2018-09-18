2018-09-18T09:41:23+03:00
Происшествия

Незадолго до ДТП на улице Новой в Рязани внедорожник несся по встречной полосе

Пока другие водители пропускали пешеходов, Toyota проехала по «зебре», не останавливаясь
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В итоге похожий внедорожник перевернулся после столкновения с Volkswagen. Фото: vk.com/rzn_life_vkВ итоге похожий внедорожник перевернулся после столкновения с Volkswagen. Фото: vk.com/rzn_life_vk
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В сообществе «RZN_LIFE» опубликовано видео, снятое на улице Новой незадолго до ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Polo. Напомним, в результате столкновения внедорожник перевернулся. Пострадал водитель седана.

- Лихач на Toyota пролетает по встречной полосе с нарушением правил ПДД, едва не задев пешеходов, - сообщил автор записи.

Авария произошла в 15.30 вблизи дома №92. Из-за нее образовалась пробка.

Перед ДТП на улице Новой в Рязани.

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