Ночью в Рязанской области похолодает, на почве - заморозки
Во многих районах днем пройдет небольшой дождь
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Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз на 18 сентября. Согласно ему, в ночь на понедельник заметно похолодает.
- Температура воздуха по области ночью +3…+8ºС, местами на поверхности почвы заморозки 0…-1ºС, - говорится в релизе.
В Рязани в темное время суток температура не опустится ниже +5. Днем в областном центре +16…+18, на остальной территории +14…+19.
Днем, как сообщают метеорологи, во многих районах пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
Если верить предварительному прогнозу на ближайшие трое суток, уже в четверг вновь потеплеет до +25.