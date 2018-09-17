Ночью в Рязанской области похолодает, на почве - заморозки

17 Сент. 19:24 2018-09-17T19:24:08+03:00

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Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз на 18 сентября. Согласно ему, в ночь на понедельник заметно похолодает.

- Температура воздуха по области ночью +3…+8ºС, местами на поверхности почвы заморозки 0…-1ºС, - говорится в релизе.

В Рязани в темное время суток температура не опустится ниже +5. Днем в областном центре +16…+18, на остальной территории +14…+19.

Днем, как сообщают метеорологи, во многих районах пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Если верить предварительному прогнозу на ближайшие трое суток, уже в четверг вновь потеплеет до +25.