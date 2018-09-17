2018-09-17T17:53:18+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Шацке вандалы в третий раз учинили погром

Пострадали лавочки и детская площадка
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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В парке Шацка вандалы сломали лавочки и повредили оборудование на детской площадке. Этот погром стал уже третьим с начала года, предыдущие два случились весной.

- Что примечательно, летом, когда студенты и учащиеся отдыхали на каникулах, никаких инцидентов не случалось, - приводит слова главы городского поселения Веры Булгаковой издательство «Пресса».

Полиция рассматривает версию с молодежью, но на ней не зацикливается. Как пояснил тому же изданию заместитель начальника местной полиции Александр Московкин, в прошлый раз по подозрению в погроме задержали отнюдь не приехавшего на учебу студента, а обычного местного жителя.

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