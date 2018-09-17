В Рязанской области волонтеры привели в порядок старинную усадьбу

17 Сент. 17:17 2018-09-17T17:18:16+03:00

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15 сентября в селе Старое Зимино Захаровского района волонтеры провели субботник в усадьбе Желтухиных, основанной в конце 18-начале 19 веков. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Организовал субботник Антон Лаврушин, который в 2013 году впервые приехал в Старое Зимино и влюбился в это село. Его работа связана с медицинской техникой, однако история старинной усадьбы не оставила рязанца равнодушной.

фото: издательство "Пресса"

- Усадьба находится под угрозой исчезновения, - говорит Антон, - и если вовремя не остановить процесс разрушения, то следующее поколение увидит этот памятник только на фотографиях. Решил организовать субботник, нашел поддержку и одобрение у местных властей. Радостно, что много людей откликнулось на наш клич.

За несколько часов волонтеры провели большую работу: освободили флигель от мусора, расчистили фасад усадьбы, пропололи парк. Кроме того, установили временные двери и окна, прикрепили табличку о статусе усадьбы.

В субботнике приняли участие писатели, краеведы, библиотечные работники, представители регионального министерства культуры, глава Плахинского сельского поселения. Участвовали в уборке не только взрослые, но и дети. В итоге все остались довольны и результатами своего труда, и красотами здешних мест, и обедом, которым угощали волонтеров.

- Антон Лаврушин привез бабушкины соления, да под солдатскую кашу с тушеночкой, - восхищается Ирина Ильиных, которая приехала на субботник из Рязани вместе с мужем. - А чай какой вкусный, кто-то гору блинов напек нам!

Волонтеры отметили, что все это, включая и саму ауру этого старинного архитектурного ансамбля, сделало работу легкой.