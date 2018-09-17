2018-09-17T15:49:37+03:00
Происшествия

Убив сожителя, рязанка подалась в бега

Сейчас женщина находится под стражей
Ирина КОВАЛЕВА
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Следователи СУ СК РФ по Рязанской области расследуют убийство, в совершении которого обвиняется 30-летняя рязанка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, вечером 12 сентября в одной из квартир дома в микрорайоне Канищево между сожителями произошла пьяная ссора. В результате женщина ударила мужчину ножом в грудь и скрылась с места. Ранение оказалось смертельным.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили «беглянку» через два дня у ее знакомого. Сейчас женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, и по ходатайству следователя она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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