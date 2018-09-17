В Рязанской области план «перехват» помог задержать угонщика

17 Сент. 14:29 2018-09-17T14:29:57+03:00

Оказалось, что пьяный мужчина просто решил прокатиться на чужом мопеде

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Сасовские полицейские в ходе плана «Перехват» оперативно задержали угонщика мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился житель Сасово, который сообщил, что у него угнали мопед. Дежурный, уточнив описание транспортного средства, объявил план «Перехват»: под контроль взяли все выезды из города и ближайшие окрестности, а по райцентру курсировали автопатрули.

В результате на одном из перекрестков полицейские заметили угнанный мопед, которым управлял молодой мужчина. Злоумышленника немедленно задержали. Им оказался 24-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он был нетрезв, чем и объяснил свое желание покататься на чужом мопеде.

За управление в состоянии опьянения мужчину арестовали на 15 суток. А вот за угон ему грозит более серьезное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.