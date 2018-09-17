2018-09-17T12:57:21+03:00
Общество

Андрей Недбайло назначен Заместителем Председателя Правления и членом Правления банка УРАЛСИБ

Новый менеджер будет курировать работу сразу нескольких департаментов
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С 10 сентября 2018 года Андрей Недбайло назначен Заместителем Председателя Правления и членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В новой должности Андрей Недбайло будет курировать подразделения, отвечающие за развитие бизнеса со всеми сегментами физических лиц, в числе которых:

• Департамент управления эффективностью розничного бизнеса

• Департамент розничных продуктов

• Департамент розничных продаж в сети

• Департамент электронных продаж и сервисов

• Департамент по работе с состоятельными семьями

Кроме этого, Андрей Николаевич будет курировать работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания банка.

Андрей Недбайло в 2001 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Экономист», направление подготовки «Финансы и кредит».

С июня 2017 года является членом Совета директоров АО «Башкирский регистр социальных карт».

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