2018-09-17T12:39:49+03:00
Происшествия

70 травм – самооборона: рязанца осудили за убийство дяди

Племянник орудовал ножкой стула и кочергой
Антон КОНОВАЛОВ
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В городе Сасово огласили приговор обвиняемому в убийстве собственного дяди. Несмотря на то, что на теле жертвы насчитали больше 70 повреждений, душегуб попытался оправдаться самообороной.

- Наличие такого количества травм опровергло утверждение стороны защиты, что молодой человек наносил удары из желания защитить себя от физического насилия, - сообщает пресс-служба районного суда.

Поссорившись с 27-летним племянником в ходе совместной пьянки, сасовец схватился за нож и стал угрожать физической расправой. Тогда визави начал избивать дядю сначала ножкой стула, а затем металлической кочергой. Смерть старшего родственника наступила от открытой черепно-мозговой травмы.

Хотя аморальное поведение убитого впоследствии мужчины признали смягчающим обстоятельством, подсудимому отмерили 10 лет 6 месяцев колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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