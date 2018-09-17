В Рязани минивэн вылетел с дороги и врезался в столб – погибла женщина

17 Сент. 11:54 2018-09-17T11:54:49+03:00

Пострадали еще пять пассажиров

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16 сентября в Рязани автомобиль Toyota Alphard вылетел с дороги, врезался в столб и опрокинулся. Авария унесла жизнь 50-летней пассажирки, которая кончалась до приезда «скорой».

- Еще пятеро пассажиров получили травмы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел около 05.30 на 198 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, управлявший минивэном 37-летний мужчина не справился с управлением.