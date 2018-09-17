2018-09-17T12:03:33+03:00
Общество

За не побывавших у психиатра рязанских работников образования ответят 8 директоров

Прокуратура провела проверку в Касимовском районе
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Прокуратура возбудила административные производства против директоров 8 образовательных организаций Касимовского района. Причина – допуск работников без психиатрического освидетельствования.

- Законодательство обязывает всех работников учебно-воспитательных учреждений проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководители обязаны отстранять нарушителей, однако в проверенных организациях этого не происходило. Например, должностное лицо Касимовского техникума водного транспорта оштрафовано на 15000 рублей.

Административные дела направлены в областную трудовую инспекцию.

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