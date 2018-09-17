За не побывавших у психиатра рязанских работников образования ответят 8 директоров
Прокуратура возбудила административные производства против директоров 8 образовательных организаций Касимовского района. Причина – допуск работников без психиатрического освидетельствования.
- Законодательство обязывает всех работников учебно-воспитательных учреждений проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Руководители обязаны отстранять нарушителей, однако в проверенных организациях этого не происходило. Например, должностное лицо Касимовского техникума водного транспорта оштрафовано на 15000 рублей.
Административные дела направлены в областную трудовую инспекцию.