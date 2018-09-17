2018-09-17T10:43:29+03:00
Происшествия

На рязанской дороге Renault Megane влетел под КамАЗ

В итоге пять человек оказались в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 14 сентября, около 19:55 в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась на 203 км автодороги Р22 «Каспий». По предварительной информации, 23-летний михайловец, управлявший автомобилем Renault Megane, превысил скорость, не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ с полуприцепом, ехавший впереди.

В результате сам водитель и четыре пассажира иномарки госпитализированы. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

Напомним, за пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 17 ДТП, в которых два человека погибли и 30 получили травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24