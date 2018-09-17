Выбрать форму соцуслуг рязанцы могут в отделениях МФЦ

17 Сент. 10:27 2018-09-17T10:27:47+03:00

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Федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать одну из двух форм его получения: натуральную или денежную, напоминает пресс-служба МФЦ Рязанской области.

В первом случае это будет непосредственно набор соцуслуг, во втором – их денежный эквивалент, получаемый полностью или частично. Напомним, с 1 февраля 2018 года этот эквивалент равен 1075,19 рубля в месяц. В эту сумму входят:

– лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 828,14 рубля

– путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рубля.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется в натуральной форме (кроме получателей, которые подверглись воздействию радиации). А чтобы выбрать денежную форму, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России до 1 октября.

Помимо самого ПФР или его сайта, сделать это можно и в отделениях МФЦ. Кстати, если раньше льготник такое заявление уже подавал, то новое заявление не требуется – денежный эквивалент человек будет получать до тех пор, пока не изменит свое решение.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4912) 55-50-55.