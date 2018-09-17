17-летняя рязанка погибла в ДТП с квадроциклом

17 Сент. 09:57 2018-09-17T10:05:58+03:00

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В минувшую пятницу, 14 сентября, около 21:55 в Сараевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась на 71 км дороги «Сапожок-Шацк». По предварительным данным, 17-летняя местная жительница на квадроцикле ехала задним ходом и опрокинулась.

В результате девушка от полученных травм скончалась на месте, пассажир квадроцикла – 21-летний житель Москвы – жив.

В ГИБДД сообщают, что прав на управление транспортными средствами у девушки не было, катались молодые люди без шлемов, квадроцикл при этом зарегистрирован не был.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 30 получили травмы. В регионе произошло 64 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5529 нарушений ПДД, в том числе 24 факта управления в пьяном виде.