Рязанский минсельхоз объявил победителей фотоконкурса «Вот так село»
Объявлены победители третьего конкурса любительской фотографии «Вот так село». Их список появился на сайте организатора – Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
- В 2018 году участниками конкурса стали 36 авторов, которые прислали в адрес оргкомитета более 180 работ, - сообщили в министерстве.
Одним из тех, в пользу кого жюри сделало свой выбор, стал механизатор из Ухоловского района Сергей Корнеев, отразивший в серии снимков полевые работы 2018 года. Ранее Сергей приобрел известность как видеоблогер.
Также в пятерке лучших оказались рязанец Константин Тимченко («Солнце и туман – сказочный восход»), Кирилл Островский из Кораблинского района («От рассвета до заката»), Татьяна Кудимова из Касимовского района («Кусай быстрей!») и Артем Каранин из Михаловского района (портрет Ариши).
Отмечается, что самые яркие работы были представлены на региональном фестивале «Спожинки».
Верные напарники. Сев яровых - 2018. Рабочий поселок Ухолово. Сергей Корнеев