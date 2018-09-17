2018-09-17T09:17:21+03:00
Общество

Рязанский минсельхоз объявил победителей фотоконкурса «Вот так село»

Один из них – механизатор-видеоблогер из Ухоловского района
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
От рассвета до заката. Кораблинский район. Кирилл ОстровскийОт рассвета до заката. Кораблинский район. Кирилл Островский
Изменить размер текста:

Объявлены победители третьего конкурса любительской фотографии «Вот так село». Их список появился на сайте организатора – Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

- В 2018 году участниками конкурса стали 36 авторов, которые прислали в адрес оргкомитета более 180 работ, - сообщили в министерстве.

Одним из тех, в пользу кого жюри сделало свой выбор, стал механизатор из Ухоловского района Сергей Корнеев, отразивший в серии снимков полевые работы 2018 года. Ранее Сергей приобрел известность как видеоблогер.

Также в пятерке лучших оказались рязанец Константин Тимченко («Солнце и туман – сказочный восход»), Кирилл Островский из Кораблинского района («От рассвета до заката»), Татьяна Кудимова из Касимовского района («Кусай быстрей!») и Артем Каранин из Михаловского района (портрет Ариши).

Отмечается, что самые яркие работы были представлены на региональном фестивале «Спожинки».

Верные напарники. Сев яровых - 2018. Рабочий поселок Ухолово. Сергей Корнеев

Верные напарники. Сев яровых - 2018. Рабочий поселок Ухолово. Сергей Корнеев

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24