Рязанский театр драмы награжден за вклад в российско-германское сотрудничество
14 сентября в Берлине в Министерстве иностранных дел наградили руководителей Рязанского театра драмы и Вольфганг Борхерт театра. Семен Гречко и Майнхард Цангер отмечены за «весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией» благодаря совместной постановке.
- То, чем мы занимаемся - это даже не партнёрство - это гражданская дипломатия. И сегодня мы видим потрясающий уровень такой дипломатии, - цитируют члена правления Германо-Российского форума Бернхарда Кастера на странице Рязанского театра драмы на Facebook.
Из 260 номинированных проектов только 30 удостоены дипломов, которые победителям вручали министры иностранных дел двух стран - Сергей Лавров и Хайко Маас. Свою награду получил и рязанско-мюнстерский спектакль «Сердца и Ножи», представленный на Международном форуме древних городов.