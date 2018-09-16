Рязанский театр драмы награжден за вклад в российско-германское сотрудничество

16 Сент. 14:50 2018-09-16T14:52:05+03:00

Дипломы за совместный с театром из Мюнстера проект вручили министры иностранных дел обеих стран – Сергей Лавров и Хайко Маас

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14 сентября в Берлине в Министерстве иностранных дел наградили руководителей Рязанского театра драмы и Вольфганг Борхерт театра. Семен Гречко и Майнхард Цангер отмечены за «весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией» благодаря совместной постановке.

- То, чем мы занимаемся - это даже не партнёрство - это гражданская дипломатия. И сегодня мы видим потрясающий уровень такой дипломатии, - цитируют члена правления Германо-Российского форума Бернхарда Кастера на странице Рязанского театра драмы на Facebook.

Из 260 номинированных проектов только 30 удостоены дипломов, которые победителям вручали министры иностранных дел двух стран - Сергей Лавров и Хайко Маас. Свою награду получил и рязанско-мюнстерский спектакль «Сердца и Ножи», представленный на Международном форуме древних городов.