2018-09-16T10:34:38+03:00
Общество

На мосту через Оку под Рязанью закончили менять деформационные швы

С понедельника подрядчик продолжит наносить полимерное покрытие и укладывать асфальт
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/mintrans62Фото: vk.com/mintrans62
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Областной минтранс объявил о завершении работ по замене деформационных швов на Солотчинском мосту. 15 сентября подрядчик провел омоноличивание этого элемента конструкции на опоре 28.

- С понедельника продолжатся работы по нанесению тонкослойного полимерного покрытия на последнем участке эстакадой части моста, - заявили в министерстве.

Общая площадь покрытия составит около 4000 квадратных метров. Кроме того, на начало новой недели запланировано асфальтирование русловой части переправы.

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