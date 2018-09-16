На мосту через Оку под Рязанью закончили менять деформационные швы
С понедельника подрядчик продолжит наносить полимерное покрытие и укладывать асфальт
Фото: vk.com/mintrans62
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Областной минтранс объявил о завершении работ по замене деформационных швов на Солотчинском мосту. 15 сентября подрядчик провел омоноличивание этого элемента конструкции на опоре 28.
- С понедельника продолжатся работы по нанесению тонкослойного полимерного покрытия на последнем участке эстакадой части моста, - заявили в министерстве.
Общая площадь покрытия составит около 4000 квадратных метров. Кроме того, на начало новой недели запланировано асфальтирование русловой части переправы.