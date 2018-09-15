Возле поселка Варские под Рязанью горели автопокрышки
По словам местных жителей, виновниками задымления стали поджигатели сухой травы
На фото из социальных сетей: жители Варских смотрят на клубы черного дыма
Изменить размер текста:
«На окраине села Варские в Рязанском районе горит старый автодром. Точнее — автопокрышки, которых там сотни», – сообщил в субботу, 15 сентября после 17:00 сайт издательства «Пресса». – Огонь тушат три машины из Полянской части. Дома и люди в безопасности».
Одновременно фото происходящего появилось в группах социальных интернет-сетей, созданных жителями Варских. По словам сельчан, пожар начался с поджога сухой травы хулиганами. К 19:00 живущие поблизости люди сообщали, что огня уже нет, а последний дым рассеивается. Тем не менее в некоторых двухэтажных домах по соседству оказались закопчены стекла.