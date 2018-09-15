Возле поселка Варские под Рязанью горели автопокрышки

15 Сент. 18:59 2018-09-15T19:00:41+03:00

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«На окраине села Варские в Рязанском районе горит старый автодром. Точнее — автопокрышки, которых там сотни», – сообщил в субботу, 15 сентября после 17:00 сайт издательства «Пресса». – Огонь тушат три машины из Полянской части. Дома и люди в безопасности».

Одновременно фото происходящего появилось в группах социальных интернет-сетей, созданных жителями Варских. По словам сельчан, пожар начался с поджога сухой травы хулиганами. К 19:00 живущие поблизости люди сообщали, что огня уже нет, а последний дым рассеивается. Тем не менее в некоторых двухэтажных домах по соседству оказались закопчены стекла.