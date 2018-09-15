В Рязани прошел праздник урожая «Спожинки»

15 Сент. 18:34 2018-09-15T18:34:39+03:00

В фестивале приняли участие десятки агропредприятий, его гостями стали более 4 тысяч рязанцев, в том числе 500 школьников

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Фестиваль достижений сельского хозяйства и пищевой промышленности «Спожинки» организуют в Рязани на площадке у Рязанского агротехнологического университета (РГАТУ) уже не первый год. обычно он проходит в начале осени, в дни уборки урожая.

На фестивале работало более 20 площадок, где показывали самые лучшие образцы растений, животных, продуктов питания, которые выпускают перерабатывающие предприятия области, изделия народных промыслов и ремесел.

Работала выставка современной агротехники, прошла презентация инновационных разработок молодых ученых-аграриев, турнир косарей, показательные выступления участников конно-спортивного клуба. Для детей были организованы игры и мастер-классы.

В празднике приняли участие рязанский губернатор Николай Любимов, региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов, ректор РГАТУ Николай Бышов, председатель объединения «Агропромышленный союз» Георгий Свид. Гостями «Спожинок» стали более 4 тысяч рязанцев, в том числе более 500 школьников из Рязани и районов области.