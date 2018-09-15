Уборка урожая завершается: рязанские аграрии отчитались об успехах

15 Сент. 18:06 2018-09-15T18:07:13+03:00

Урожайность зерновых и картофеля позволяет назвать 2018 год удачным для сельского хозяйства

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15 сентября министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отчиталось о том, что зерновые культуры обмолочены на площади 548,4 тыс. га. Собрано 1 млн. 630 тыс. тонн при средней урожайности 29,7 центнера с гектара. Максимальная урожайность зафиксирована в Александро-Невском районе, где она составила 39,2 центнера с гектара.

Среди технических культур рапс обмолочен на площади 44,1 тыс. га (86,5%), собрано 55,1 тыс. тонн маслосемян. Горчица убрана на 8,1 тыс. га (95%), намолочено 6,3 тыс. тонн. Соя обмолочена на площади 5,6 тыс. га (34%), получено 7,1 тыс. тонн маслосемян.

Картофель собран на 2,1 тыс. га, накопано 48,2 тыс. тонн. Средняя урожайность – 233,7 центнера с гектара.

Для предстоящей зимовки скота заготовлено 117 тыс. тонн сена, 355 тыс. тонн сенажа и 348,3 тыс. тонн силоса.