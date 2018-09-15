В воскресенье в Рязани ожидается все еще теплая погода

15 Сент. 17:37 2018-09-15T17:54:31+03:00

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На официальном интернет-ресурсе управления МЧС по Рязанской области опубликован прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября.

Согласно этому документу, во второй выходной ожидается переменная облачность, ночью местами возможен небольшой дождь. Днем также ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +8 +13ºС, местами до +15ºС. Днем воздух прогреется до +19…+24ºС. Состояние геомагнитного поля – спокойное. Радиационная обстановка – без возмущений. Интегральная солнечная активность – низкая.