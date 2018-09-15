Николай Любимов дал старт в Рязани «Кроссу нации – 2018»

15 Сент. 17:00 2018-09-15T17:00:28+03:00

В массовом забеге приняли участие около 20 тысяч человек во всех 29 городах и районах нашей области

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15 сентября Рязанская область в 14-й раз присоединилась к всероссийской спортивной акции «Кросс Нации». Целью проведения этого всероссийского дня бега является привечение обычных жителей к занятиям физкультурой и спортом.

Во время «Кросса Нации» в зависимости от возраста и физических возможностей для участников организуют забеги на разные дистанции – от 1 до 12 км. Старт участникам VIP-забега, а также массового забега на 3 км дал рязанский губернатор Николай Любимов.

– Здоровый образ жизни приобретает все больше сторонников среди жителей области, – подчеркнул он. – Очередное подтверждение тому и востребованность современных ФОКов, бассейнов, спортзалов и уличных площадок. Мы продолжим создавать спортивные объекты и инфраструктуру во всех районах области.