В Рязани открылся чемпионат России по национальным видам спорта

15 Сент. 16:49 2018-09-15T16:49:02+03:00

Соревнования проходят на стадионе «Спартак» в центре города и в Академии единоборств в поселке Мервино

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Утром 15 сентября в Рязани начались всероссийские соревнования по традиционным (национальным) видам спорта. Более 200 спортсменов из 19 регионов страны состязаются друг с другом в шести видах спорта: самбо, лапте, гиревом спорте, мас-рестлинге, перетягивании каната и русских шашках.

Самая большая команда (41 человек) выставлена Рязанской областью. Ее участники разделены на представителей Александро-Невского, Рязанского, Скопинского и Пронского районов.

На открытии чемпионата к спортсменам обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов, напомнив, что они могут брать пример с былинного русского богатыря:

– По преданию, Добрыня Никитич происходил именно из Рязанской области, и его, наверное, можно считать первым чемпионом по самбо, – подчеркнул глава региона.