Движение на мосту через Пару по трассе «Урал» сужено до одной полосы
Автомобили через мост движутся по очереди в одну сторону, уже с пятницы на трассе образуются пробки
Очередь из автомобилей в месте сужения движения на трассе М5 «Урал»Фото: Владимир ФРОЛОВ
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На мосту через реку Пара на трассе М5 «Урал» между Шиловским и Путятинским районами Рязанской области организовано реверсивное движение.
Мост у села Авдотьинка ремонтируется, проезжая на этом искусственном сооружении сужена до одной полосы. Уже 14 сентября на этом участке было затруднено движение, на трассе появились пробки.
– Мы просим учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков, – сообщила Ирина Елизарова, представитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга».