В Рязани у школы №71 сточные воды разлились по улице

15 Сент. 14:33 2018-09-15T14:33:38+03:00

Это третья авария канализционных сетей в Рязани за последние пять дней

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне Дашково-Песочня, в конце улицы Зубковой, возле школы №71 утром 15 сентября случилась авария канализации. Местные жители стали делиться в интернет-сетях мнениями по этому поводу. По их словам, ручей из канализационных стоков течет вдоль улицы на километр. Рядом располагаются пруды, через которые протекает ручей Песоченка, направляющийся к селу Дядьково.

Это не первая авария канализационной сети в последние 5 дней. Прорывы имели место в той же Песочне и на другом конце города, на улице Семчинской.