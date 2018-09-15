В Рязани у школы №71 сточные воды разлились по улице
Это третья авария канализционных сетей в Рязани за последние пять дней
Изменить размер текста:
В микрорайоне Дашково-Песочня, в конце улицы Зубковой, возле школы №71 утром 15 сентября случилась авария канализации. Местные жители стали делиться в интернет-сетях мнениями по этому поводу. По их словам, ручей из канализационных стоков течет вдоль улицы на километр. Рядом располагаются пруды, через которые протекает ручей Песоченка, направляющийся к селу Дядьково.
Это не первая авария канализационной сети в последние 5 дней. Прорывы имели место в той же Песочне и на другом конце города, на улице Семчинской.