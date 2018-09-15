В двух районах Рязанской области полицейские изъяли наркотики

15 Сент. 13:27 2018-09-15T13:30:55+03:00

Данные о незаконном обороте запрещенных средств поступили из старожиловского села Вороново и михайловского поселка Трепольский

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Сотрудники полиции пресекли незаконный оборот и хранение наркотических веществ в двух районах нашего региона. Об этом сообщило управление МВД России по Рязанской области.

В Старожиловском районе была получена информация, что 69-летний житель села Вороново Старожиловского района причастен к незаконному обороту наркотических средств. Оперативники уголовного розыска обследовали жилище пенсионера и обнаружили пакет с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что он незаконно хранил дома более 81 грамма марихуаны.

В Михайловском районе полицейские получили сведения, что наркотики хранит 45-летний житель поселка Троепольский на границе с Московской областью. В ходе осмотра его жилища полицейские также нашли самодельную упаковку с растительной смесью. Экспертиза установила, что это более 20 граммов маковой соломки.

Сотрудники полиции выясняют происхождение изъятых наркотиков. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.